(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.
Gelecek Partisi'nin resmi X hesabından görüşmeye ilişkin detaylar şu ifadelerle aktarıldı:
"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, TBMM Grup Ortağımız Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan'ı ve heyetini ziyaret etti."
Son Dakika › Güncel › Davutoğlu, Saadet Partisi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?