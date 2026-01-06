Davutoğlu, Saadet Partisi\'ni Ziyaret Etti

(ANKARA)- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'ni ziyaret ederek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi.

Gelecek Partisi'nin resmi X hesabından görüşmeye ilişkin detaylar şu ifadelerle aktarıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, TBMM Grup Ortağımız Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Mahmut Arıkan'ı ve heyetini ziyaret etti."