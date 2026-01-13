DBP'den Gözaltılara Tepki

DBP, Mardin'de yaşanan ev baskınları ve gözaltılara ilişkin, "Gözaltılar, iktidarın Kürt halkının iradesine ve demokratik dayanışma ruhuna tahammülsüzlüğünün en somut göstergesidir. Gözaltına alınan parti çalışanlarımız ve halkımız Halep'te Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırılara karşı insani ve siyasi sorumluluğunu yerine getirerek protesto eylemlerine katıldığı için hedef alınmışlardır" açıklamasında bulundu.

Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, DBP'nin Mardin Kızıltepe İlçe Eş Başkanı Metin Aslan'ın evine yapılan baskın ve yaşanan gözaltılara tepki gösterildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah Qoser İlçe Eşbaşkanımız Metin Aslan'ın evine yapılan baskın ve akabinde gelişen gözaltılar, iktidarın Kürt halkının iradesine ve demokratik dayanışma ruhuna tahammülsüzlüğünün en somut göstergesidir. Gözaltına alınan parti çalışanlarımız ve halkımız Halep'te Kürt halkına yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırılara karşı insani ve siyasi sorumluluğunu yerine getirerek protesto eylemlerine katıldığı için hedef alınmışlardır.

Rojava ve Halep'teki halkımızın kaderini kendi kaderinden ayırmayan halkımızın demokratik tepkisi suç değil, onurdur! Aynı sabah saatlerinde birçok merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ev baskınları ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması, sistematik bir siyasi soykırım operasyonudur. Bu operasyonlar, halkın meşru tepkisini sindirme ve toplumsal muhalefeti kelepçeleme girişimidir.

Demokratik Bölgeler Partisi olarak vurguluyoruz: Halkımızın haklı davasını ve sınır tanımayan dayanışma bilincini hiçbir saldırı geriletemez. Başta Qoser'deki arkadaşlarımız olmak üzere, hukuksuz şekilde gözaltına alınan tüm yoldaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır."