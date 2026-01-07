De Masi'den von der Leyen'e Davalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

De Masi'den von der Leyen'e Davalı

07.01.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fabio de Masi, von der Leyen'in savunma sanayiyle ilgili bilgi talebine eksik yanıt verdiği için dava açtı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman üyesi Fabio de Masi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savunma sanayi temsilcileriyle kurduğu temaslara ilişkin bilgi talebini eksik ve gecikmeli yanıtladığı gerekçesiyle AB Genel Mahkemesi'nde von der Leyen aleyhine dava açtı.

Brüksel merkezli Euractiv internet sitesinin haberine göre, Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisinin de eş başkanı olan de Masi, 2024 AP seçimlerinden bu yana von der Leyen'in silah sanayi yetkilileriyle yaptığı toplantılar, telefon görüşmeleri, epostalar ve diğer iletişimlere dair kapsamlı bilgi talep ettiğini ancak Komisyon'un bu talebe yalnızca kısmen yanıt verdiğini savundu.

De Masi, von der Leyen'in savunma şirketleriyle gerçekleştirilen bir "stratejik diyalog" ve bir "sektör yemeği" gibi sınırlı sayıda görüşmeye atıfta bulunduğunu, bunun dışında şeffaflık kayıtları, basın bültenleri ve sosyal medya paylaşımlarına genel göndermeler yapmakla yetindiğini belirterek, açıkça talep edilen telefon görüşmeleri, e-postalar ve diğer yazışmalara ilişkin bilgilerin paylaşılmadığını kaydetti.

Resmi olarak açıklananların ötesinde von der Leyen'in sanayi temsilcileriyle başka temasları olup olmadığına dair net bir yanıt alamadığını dile getiren de Masi, bu durumun "eksik yanıt" anlamına geldiğini savundu.

De Masi, von der Leyen'in savunma sanayi temsilcileriyle kurduğu temaslara ilişkin bilgi talebini eksik ve gecikmeli yanıtladığı gerekçesiyle AB Genel Mahkemesi'nde von der Leyen aleyhine dava açtığını belirtti.

Von der Leyen, daha önce de şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti.

AB Genel Mahkemesi, Mayıs 2025'te AB Komisyonunun Kovid-19 döneminde von der Leyen ile Pfizer Üst Yöneticisi arasındaki kısa mesajlara erişim talebini haksız biçimde reddettiğine hükmetmişti.

Von der Leyen, Almanya Savunma Bakanı olarak görev yaptığı dönemde de kamu ihalelerine ilişkin iddialarla gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Fabio, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel De Masi'den von der Leyen'e Davalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:29:06. #7.11#
SON DAKİKA: De Masi'den von der Leyen'e Davalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.