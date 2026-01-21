DEAŞ'a Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
DEAŞ'a Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltında

21.01.2026 11:33
Düzce ve Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, çeşitli deliller ele geçirildi.

Düzce merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a müzahir kişiler arasında yüksek meblağlarda para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Düzce ve Yalova'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Yalova'da Irak uyruklu S.O. (55) ve O.A.D.D. (30) ile Düzce'de Irak uyruklu O.F.K.A.K. (29) gözaltına alındı.

Aramalarda 2 flaş bellek, 4 telefon, fişek, muşta, "kelebek" olarak tabir edilen bıçak ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Yalova, Düzce, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEAŞ'a Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: DEAŞ'a Operasyon: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
