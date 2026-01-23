DEAŞ Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a müzahir kişiler arasında yüksek meblağlarda para transferi ilişkisi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Düzce ve Yalova'da 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Irak uyruklu S.O. (55), O.A.D.D. (30) ile O.F.K.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. ve O.A.D.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.F.K.A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 flaş bellek, 4 telefon, fişek, muşta, "kelebek" olarak tabir edilen bıçak ve kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.