Son Dakika Haberleri: Dedesinin Kafatasıyla Şampiyonluk Kutladı!

Dedesinin Kafatasıyla Şampiyonluk Kutladı!

46 dakika önce

Arjantin Süper Lig'de Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

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Arjantin Süper Lig'de Tigre ile 1-1 berabere kalan Racing Club, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Racing Club 18. şampiyonluğunun sevincini yaşarken kutlamalara kafatasıyla katılan bir taraftar gündeme oturdu. Dedesinin kafatasını kutlamalara getirdiğini belirten taraftar, büyük babasının Racing Club hayranı olduğunu söyledi. Çılgın taraftar, TNT'ye konuyla ilgili verdiği demeçte, "Dedem bununla gurur duyardı" dedi.

18. şampiyonluğunu elde eden Racing Club, bundan önceki son şampiyonluğunu 2014 yılında kazanmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:41 

Arjantin, Racing Club, Güncel
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