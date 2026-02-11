Defne'de Kaybolan Berkan Karakaya'nın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Defne'de Kaybolan Berkan Karakaya'nın Cansız Bedeni Bulundu

11.02.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 gün önce Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya'nın cansız bedeni bulundu, otopsi için morga kaldırıldı.

HATAY'ın Defne ilçesinde 10 gün önce Asi Nehri'ne düşüp kaybolan Berkan Karakaya'nın (24), nehrin denizle buluştuğu noktada cansız bedeni bulundu.

Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat günü Asi Nehri'ne düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya için başlatılan arama çalışmaları 10'uncu günde sonuç verdi. AFAD, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, saat 03.00 sıralarında Asi Nehri'nin denize döküldüğü noktada Karakaya'nın cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Karakaya'nın cenazesi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Asi Nehri, Güvenlik, Olaylar, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Defne'de Kaybolan Berkan Karakaya'nın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat da bunu yaparsa Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı Avukat da bunu yaparsa! Hakime saldırdı hemen gözaltına alındı
Trump’ın yardımcısından Türkiye’yi ayağa kaldıracak ziyaret Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Şıvga Gerez hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi’nde ’Cerrahpaşalıların Ablası’ydı Şıvga Gerez hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalıların Ablası'ydı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e anlamlı destek Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek
Mbappe’nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Ermenistan’dan kritik hamle: ABD’den 11 milyon dolara İHA aldılar Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

08:46
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
08:42
Teknoloji devinde şok Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor
Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor
08:16
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
07:37
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum
CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
07:14
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
06:51
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 09:10:41. #7.11#
SON DAKİKA: Defne'de Kaybolan Berkan Karakaya'nın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.