Defne'de Konteyner Yangını

HATAY'ın Defne ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'ndeki bir konteynerde çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ifaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: HATAY,