Defne\'de Yangın Çıktı

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Koçören Mahallesi'nde 2 katlı evin giriş katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
