Üye Girişi
DEİK Başkanı Nail Olpak'tan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

DEİK Başkanı Nail Olpak'tan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

16.12.2021 17:34
DEİK Başkanı Nail Olpak'tan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, asgari ücretteki artışa ilişkin, "Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, asgari ücretteki artışa ilişkin, "Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ortamın şartlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Küresel ölçekte yaşanan tedarik zincirlerindeki bozulma ile gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların, Türkiye'de de enflasyonun artmasında pay sahibi olduğunu aktaran Olpak, "Yıllık enflasyon şu anda yüzde 20 bandında. İş dünyamız da dahil olmak üzere, yüksek enflasyonun olduğu bir ortamı hiçbirimiz istemeyiz. Ancak tüm dinamikleriyle değerlendirdiğimizde, bundan en çok zarar gören kesimin ücretli çalışanlar ve ücretli çalışanlar arasında da asgari ücretle çalışanlarımız olduğunu görüyoruz. Bu kesimin, özellikle de çift haneli büyüme göstermesini beklediğimiz 2021 yılında sadece enflasyon kadar zam alması ve büyümeden pay almaması elbette kabul edilemezdi." ifadelerini kullandı.

Olpak, asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde bir artışa gidildiğini belirterek, "Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yüzde 50,4 artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücret, enflasyonun ciddi miktarda üzerinde bir ücret artışına gidildiğini gösteriyor. Asgari ücretle çalışan emekçilerimizin ekonomik açıdan rahatlaması adına, bu artış oranını son derece doğru ve önemli bir karar olarak değerlendiriyoruz. İş dünyası olarak, asgari ücret artışından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşverenin yükünün azaltılmasına da değinen Olpak, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yüzde 50 gibi büyük bir ücret artışı yapılırken, bir yandan da asgari ücretten alınan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi'nin kaldırılması da aslında asgari ücret alan çalışanlarımıza verilen değerin bir göstergesi olup bu yolla işverenin yükünü de önemli ölçüde azaltmıştır. Gelinen aşamada hem işçi refahının arttığını hem de işverenlerimizin bu maliyet artışından etkilenmeyeceğini görmek bizi oldukça memnun etti. Hem çalışanımıza hem de işverenimize hayırlı olsun."

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Asgari Ücret, Nail Olpak, Enflasyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEİK Başkanı Nail Olpak'tan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:38 Ali Babacan: Daha vatandaşlarımızın eline geçmeden erimeye başlayacak
17:38 Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü
17:37 Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı
17:37 Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade!
17:37 Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı tavanı, işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
17:13 Asgari ücretin açıklanması sonrası MHP lideri Bahçeli'den ilk sözler: Yüreklere su serpmiştir
17:09 Tesadüfen girdiği dükkandan 30 dolara tablo satın aldı! Hayatı değişti
16:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır
16:54 Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek
16:52 Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer
Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü Erdoğan, Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile görüştü         
17:39
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade! Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade!         
17:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 17:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: DEİK Başkanı Nail Olpak'tan asgari ücret değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement