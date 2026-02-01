DEM Parti'den Suriye Anlaşmasına Destek - Son Dakika
Politika

DEM Parti'den Suriye Anlaşmasına Destek

01.02.2026 18:39
Tuncer Bakırhan, Suriye'deki anlaşmayı olumlu buldu, barış ve demokratik haklar vurgusu yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, " Suriye'de bir anlaşma imzalandı. Takip ediyoruz. Bu anlaşmayı olumlu görüyoruz. En kötü barış, en iyi çatışma ve savaştan iyidir" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ile Doğan Hatun ve partililerle birlikte, Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkında Suriye'de yaşanan gelişmeler nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katıldı. Grup, buradan Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, Suriye'deki anlaşmayı olumlu gördüklerini belirterek, "Rojava'daki bu anlaşmayı sonuna kadar takip edeceğiz. Kürtler demokrasi istiyor, eşitlik istiyor. Kürtler Hakkını, hukukunu istiyor. Kürtler Suriye'nin demokratik bir parçası olmak istiyor. Ama hakkıyla, kimliğiyle, statüsüyle birlikte eğer Suriye rejimi 30 Ocak'taki anlaşmaya uyar bunu doğru bir zeminde hayata geçirirse başta Suriye olmak üzere Ortadoğu kazanır, Türkiye kazanır, hepimiz kazanırız. Oradaki demokratik adımlar buradaki sürecin ilerlemesini sağlar. Kürtler onurlu bir yaşam istiyor. Kürtlerin kimsenin toprağında, malında, canında, gözü yok. Bugünden sonra da hiç kimse ama hiç kimse 100 yıl daha Kürtleri dilsiz, statüsüz, kimliksiz yaşatamaz. Suriye'de bir anlaşma imzalandı. Takip ediyoruz. Bu anlaşmayı olumlu görüyoruz. En kötü barış, en iyi çatışma ve savaştan iyidir. Türkiyeli yetkilileri de Rojava'da yapıcı rol oynamaya davet ediyoruz. Türkiye'de barış ve demokratik toplum süreci de devam ediyor. Sıra Türkiye'de. Kürtlerin demokratik haklarını ve özgürlüklerini sağlama ve kazanma günüdür" diye konuştu.

Kaynak: DHA

