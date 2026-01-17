DEM Parti İmralı'da Öcalan ile Görüşüyor

DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'da bulunduğunu açıkladı.
