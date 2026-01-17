DEM Parti İmralı Heyeti 12. Kez Öcalan ile Görüştü

(ANKARA) - DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 12. kez İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Heyet, en son 2 Aralık 2025'te 11. kez İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşmüştü.