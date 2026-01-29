DEM Parti ve Saadet Partisi Suriye'yi Görüştü - Son Dakika
Politika

DEM Parti ve Saadet Partisi Suriye'yi Görüştü

29.01.2026 16:36
DEM Parti liderleri, Saadet Partisi ile Suriye'deki gelişmeleri ve etnik eşitliği ele aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ziyarette bulundu.

Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

DEM Parti heyetiyle Arıkan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından basın açıklamasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Suriye'de tüm kesimleri kapsayan politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bakırhan, "Kürtlerle Arapların çatışmasını istemiyoruz. Oradaki Kürtler de bir çatışma istemiyor. İç savaştan çıkmış bir ülkenin yeniden inşa edilmesini, demokratik bir zemine kavuşmasını istiyorlar." diye konuştu.

Suriye'de ateşkesin devam etmesi, çatışmaların durması gerektiğini dile getiren Bakırhan, sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını ulaştırmaları için Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan da DEM Parti'nin Türkiye'nin Suriye'de garantör ülke olması teklifini önemsediklerini söyledi. Arıkan, şöyle devam etti:

"Türkiyemizde Türk'ün ne kadar hakkı varsa Kürt'ün de diğer etnik unsurların da hakkı olduğunu her zaman savunuyoruz. Aynı şekilde komşu ülke Suriye'de Arap'ın ne kadar hakkı varsa Kürt'ün de diğer etnik unsurların da haklarının olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Nasıl ki bizim coğrafyamızda Türk'ün sayısal olarak fazla olması diğer etnik kökenlerin dışlanmasını gerektirmiyorsa Suriye'de de Arap nüfusunun fazla olması diğer insanların ötekileştirmesini gerektirmez. Suriye'nin çok kısa sürede toparlanarak tüm etnik kökenli insanlara eşit hak dağılımını yapabilmesi gerekir."

Arıkan, TBMM'nin bir heyetle bölgeye giderek inceleme yapması ve dünya kamuoyuna doğru bilgileri aktarması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
