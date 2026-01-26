Demans Hastası 5 Saatte Bulundu

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde kaybolan demans hastası P.A. (80), ekiplerin yaptığı arama çalışmasıyla 5 saat sonra sağ bulundu.

Ezine ilçesi Yaylacık köyünde yaşayan demans hastası P.A., saat 06.30 sıralarında kayboldu. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ve AFAD ekipleri P.A.'nın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlattı. P.A., saat 11.30 sıralarında köye yakın bir noktada bulundu. P.A., sağlık ekiplerine teslim edilerek ileri tetkik ve muayenesi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.