Son Dakika Haberleri: Demba Ba İlk Maçında Golünü Attı

Demba Ba İlk Maçında Golünü Attı

37 dakika önce

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Senegalli futbolcu Demba Ba, turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta ağları sarstı.

Demba Ba İlk Maçında Golünü Attı, System.String[]
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Senegalli futbolcu Demba Ba, turuncu-lacivertli formayı giydiği ilk maçta ağları sarstı. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atan İstanbul ekibinde yeni transfer Demba Ba, bu müsabakayla ilk defa turuncu-lacivertli formayı giydi. Maçın 78. dakikasında Arda Turan'ın yerine oyuna dahil olan Ba, 90+3. dakikada Visca'nın pasında ağları sarsmayı başardı. Senagalli futbolcu bu golle birlikte yeni takımıyla ilk maçında golle tanışmış oldu.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:41 Kaynak: İHA

Başakşehir, Demba Ba, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi

Beşiktaş, Antalyaspor Deplasmanında! Canlı Anlatım Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 19:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demba Ba İlk Maçında Golünü Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]