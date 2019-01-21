Son Dakika Haberleri: Dembele 15 Gün Sahalardan Uzak Kalacak

Dembele 15 Gün Sahalardan Uzak Kalacak

46 dakika önce

Barcelona'nın genç yıldızı Ousmane Dembele, Leganes maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.

Dembele 15 Gün Sahalardan Uzak Kalacak, System.String[]
Barcelona'nın genç yıldızı Ousmane Dembele, Leganes maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı 15 gün sahalardan uzak kalacak.

La Liga'da Barcelona ile Leganes arasında oynanan ve 3-1'lik Barça üstünlüğüyle sona eren müsabakanın 69. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ousmane Dembele'den kötü haber geldi. Barcelona'dan yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun ayak bileği sakatlığı yaşadığı ve en az 15 gün sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Dembele, Leganes maçının 32. dakikasında takımının ilk golünü atmış ve sakatlığı sebebiyle 69 dakikada yerini Malcom'a bırakmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

La Liga, Barcelona, Güncel
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