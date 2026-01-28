Demir Yolu Ağı 14 Bin Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
Demir Yolu Ağı 14 Bin Kilometreye Ulaştı

Demir Yolu Ağı 14 Bin Kilometreye Ulaştı
28.01.2026 17:20
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, demir yolu ağını 11 bin km'den 14 bin km'ye çıkardıklarını açıkladı.

'DEMİR YOLU AĞIMIZI 14 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray'daki programı kapsamında Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, partililere yönelik konuşmasında, bakanlık olarak Türkiye genelinde kara yolunda yaptıkları bölünmüş yolları anlattı. Demir yolu ağını da genişlettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Demir yolu noktasında, 11 bin kilometre olan demir yolu ağımızı,14 bin kilometreye çıkardık. Sadece 4 bin kilometre demir yolu ağımızın yapım çalışmaları devam ediyor. 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 58'e çıkardık. Her yıl 1,4 havalimanını açmışız. Düşünün dünyada böyle bir ülke yok. Bunlar bizim için kıymetli. Yine bakın Anadolu insanımızın, sizlerin yetiştirdiği evlatlar, Türksat 6A projesini projelendirdiler. Yüzde 80 yerlilik oranıyla onu ürettiler. Onu uzaya göndererek geçen sene de hizmete almış olduk" diye konuştu.

Aksaray'a bugüne kadar 46 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Aksaray'ımıza da yine birçok iş yaptık. Bölünmüş yollardan bütün sıcak karışım kaplamalara kadar. Bakın Aksaray'da bugüne kadar biz 46 milyar liralık sadece Ulaştırma Bakanlığı olarak 46 milyar liralık yatırım yapmışız. Bölünmüş yol uzunluğumuz 17 kilometreymiş, 325 kilometreye çıkarmışız. Yine bir türlü size karışım kaplama dediğimiz sıcak asfalt sadece 7 kilometreymiş, 462 kilometreye çıkarmışız. Biz Aksaray'ımızı Nevşehir'e, Konya'ya, Niğde'ye, Kayseri'ye ve Ankara'ya bölünmüş yollarla bağladık. Yine en önemli hizmet ettiği illerden bir tanesi olan Aksaray'ımıza, Ankara, Niğde ve Pozantı otoyolunu bitirerek hayata geçirdik. Böylece Kapıkule'den girip Şanlıurfa'ya kadar giden 1230 kilometrelik bir demir yolu ağını hayata geçirmiş olduk" dedi.

Politika, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Politika Demir Yolu Ağı 14 Bin Kilometreye Ulaştı - Son Dakika

