Demirci Halıları Fuar’da Tanıtıldı

Manisa'ın Demirci ilçesinde el işçiliğiyle üretilen ve yanmaz özelliğiyle dikkati çeken halılar, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı'na görücüye çıktı.

Dayanıklılığı, estetik desenleri, yanmaz özelliği ve el işçiliğiyle öne çıkan halılar, dün açılan ve 9 Ocak Cuma'ya kadar sürecek fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Fuara katlan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Erkan Kara da halı firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Başkan Kara, Demirci halısının sadece bir ticari ürün değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu belirtti.