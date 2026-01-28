Demiroğlu 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Demiroğlu 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

28.01.2026 15:19
Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına destek verdi.

Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Demiroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı fotoğraflarını seçen Demiroğlu, "Haber"de ise Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" başlıklı karesini oyladı.

Sumbas Belediye Başkanı Demiroğlu, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" adlı eserlerini tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategoriyer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Zeki Demiroğlu, Güncel, Son Dakika

