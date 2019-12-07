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Demirtaş: "Hep birlikte sorunları çözeceğiz"

6 saat önce

"Hizmet İçin İlkadım" toplantılarının ilkinde Hastanebaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sizden tek ricamız; bizler sizlere hizmet etmek için bu kadar koştururken bizim elimizden tutup bize destek olun" dedi.

Demirtaş:

"Hizmet İçin İlkadım" toplantılarının ilkinde Hastanebaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sizden tek ricamız; bizler sizlere hizmet etmek için bu kadar koştururken bizim elimizden tutup bize destek olun" dedi.


İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü için başlattığı "Hizmet İçin İlkadım" toplantılarına Hastanebaşı sakinleriyle buluşarak başladı. Başkan Necattin Demirtaş, burada mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Söz alan vatandaşların ulaşım, eğitim, yol, kentsel dönüşüm sorunları gibi taleplerini alan Başkan Demirtaş, sorunlar ve bu sorunların çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulunarak tek tek not aldı.


"TOKİ'lerle ilgili sorunları rapor halinde ilettik"


Mahalle sakinlerinden gelen taleplerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Necattin Demirtaş, "Benim de çocukluk yıllarımın geçtiği bu mahallede 20 yıldır yapılmayı bekleyen ve Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ arasında anlaşma sağlandı. Saitbey, Ulugazi ve Kökçüoğlu (Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy) Mahallelerinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmaları için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hak sahipleriyle görüşmeler başladı. Mahallemizin TOKİ ile ilgili sorunlarını rapor halinde sunduk. TOKİ bununla ilgili çalışmaları mahallemizde yürütmektedir. Halkımızın hakları için gerekli müdahaleyi yapacağız. İnşallah yakın bir süreçte bu konuyla ilgili bir takım düzenlemeler ile yaşam kalitesi yüksek yaşanabilir bir ilçede halkımıza hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Hep birlikte sorunları çözeceğiz"


İlkadım'ı üretken belediyecilik anlayışı ile yöneterek ilçenin hak ettiği hizmeti alabilmesi adına ekip arkadaşları ile mesai saati gözetmeksizin çalışacaklarına vurgu yapan Demirtaş, "Ulaşım, yol ve altyapı gibi talepler konusunda da her zaman sahada varız. Karşılaşılan sorunlara imkanlarımız ölçüsünde hepsine belki yetişebilmemiz mümkün olmuyor ama sizlerle bu diyaloğumuzu artırıp daha sık görüşeceğiz. Borçlu yüklü devir aldığımız bir belediyeyi sıkı mali disiplin uygulayarak inşallah Mayıs ayında hizmet üreten bir belediye haline dönüştüreceğiz. Hep beraber sorunların üstesinden geleceğiz. İlçemizi halkımızla, sizlerle birlikte yöneteceğiz. Bugün burada iletmiş olduğunuz notlarımızı da aldık, bunları imkanlarımız dahilinde çözmeye çalışacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Necattin Demirtaş, İlkadım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:59 Kaynak: İHA
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