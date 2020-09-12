DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NDA 'MİLLİ İRADE SEMPOZYUMU' YAPILACAK - Son Dakika

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek sempozyuma, Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile siyasi parti ve yüksek mahkeme temsilcileri ile akademisyenlerin de katılımı bekleniyor.

Yassıada'nın ismi 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenen programla Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla değiştirilmişti. Adada bugün, 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümü'nde 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu' düzenleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki darbeler ile darbe yargılamalarının tartışılacağı sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile milletvekilleri, yüksek yargı temsilcileri, akademisyenler ve STK temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açılmıştı. Adanın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, siyasiler, askeri yetkililer ve davetliler yer almıştı.