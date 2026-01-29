Demokratlar ICE Reformu İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Demokratlar ICE Reformu İstiyor

29.01.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu, DHS bütçesi için ICE uygulamalarında değişiklik şartı getiriyor.

ABD Senatosunun Demokrat Partili üyeleri, İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını onaylamadan önce Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) uygulamalarında değişiklikler görmeyi şart koşuyor.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında fikir ayrılıklarını büyütmeye devam ediyor.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, gazetecilere yaptığı açıklamada, DHS'e finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısını onaylamadan önce parti düzeyinde bazı şartlar belirlediklerini söyledi.

ICE uygulamalarında 3 temel değişiklik istedikleri konusunda karar aldıklarını belirten Schumer, Demokrat senatörler olarak görmeyi bekledikleri bu yenilikleri "sağduyulu reformlar" olarak tanımladı.

Schumer, Demokratların, ICE birimlerinin devriye gezmeyi bırakmalarını, tek tip davranış kurallarını takip etmelerini ve maske yerine vücut kamerası takmalarını sağlayacak reformlar istediğini aktardı.

ICE'ın kısıtlayıcı tedbirler olmadan ve anayasal hakları çiğneyerek hareket ettiğini ifade eden Schumer, "Bu sınır güvenliği değil. Bu hukuk ve düzen değil. Bu, en tepeden gönderilen ve çok sayıda mahallemizde hissedilen bir kaos." dedi.

Schumer, Demokratların bu konuda yasama yoluyla çözümler aramaya devam edeceğini kaydetti.

Göçmen politikaları nedeniyle federal hükümet kapanmayla karşı karşıya

Geçen yıl bütçe yetersizliği nedeniyle tarihin en uzun hükümet kapanmasının yaşandığı ABD'de Ocak 2026 itibarıyla federal hükümetin yeniden kapanma ihtimali gündeme geldi.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal kolluk kuvvetlerinin uygulamaları ICE'a yönelik tepkileri artırırken, Kongre'deki Demokrat gruplar arasında DHS'in finansmanına ilişkin endişeler yeniden alevlendi.

Demokratların, DHS'in bütçesine onay vermeyeceğine yönelik açıklamaları, ABD'de federal hükümetin kısmi bir kapanmaya doğru ilerleyebileceğine işaret ediyor.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demokratlar ICE Reformu İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:38:25. #7.11#
SON DAKİKA: Demokratlar ICE Reformu İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.