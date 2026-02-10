Demokratlar Maxwell için af istemiyor

NEW ABD'de Demokratlar, Başkan Donald Trump'a, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghishlaine Maxwell için af kararı çıkarmayacağına dair açıklama yapma çağrısında bulundu.

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi Demokrat üyeleri, Maxwell'in bugün Komitede susma hakkını kullanarak sorulara cevap vermeyi kabul etmemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Maxwell'i, "Epstein'in suç ortağı olan bir canavar" şeklinde niteleyen Temsilciler Meclisi Virginia Demokrat Üyesi James Walkinshaw, "Bugünkü ifade verme sırasında o canavarın gözlerinin içine baktık. Ancak elde ettiğimiz şey, Başkan Trump'tan af dilemek için uzun süredir devam eden kampanyasının bir başka bölümü oldu." dedi.

Walkinshaw, Trump'ın, Maxwell için olası bağışlamayı reddettiğini açıkça ifade etmesi gerektiğini belirterek, bugüne kadar bunu yapmamasının da soru işaretlerine neden olduğunu söyledi.

Komitenin diğer Demokrat Üyesi Virginia'dan Suhas Subramanyam da Maxwell'in soruşturmada susma hakkını kullanarak, Trump'ın affıyla hapisten çıkmaya çalıştığını belirtti.

Subramanyam, "Maxwell, Başkan Trump'tan af almak için kampanya yürütüyor ve Başkan da bunu dışlamadı, bu yüzden soruşturmamızla işbirliği yapmamaya devam ediyor." diye konuştu.

Texas eyaletinden Demokrat üye Felicia Crockett de Maxwell için "Hiçbir pişmanlık duymuyor, kurbanları umursamıyor. Açıkçası, genel olarak bu yönetimin de umursamadığı görülüyor. Tek umursadıkları, güçlüleri ve pedofilleri korumak." ifadelerini kullandı.

New Mexico Demokrat Üyesi Melanie Stansbury, Maxwell'in konuşmayarak Trump'a mesaj gönderdiğini ve af kararını satın almaya çalıştığını kaydetti.

Maxwell, susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçınmıştı

Epstein'ın suç ortağı Maxwell, Epstein dosyaları soruşturması kapsamında bugün video yoluyla katıldığı ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi toplantısında, "suçlu hale düşmemek için" ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan "kaçındığı" belirtilmişti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Gishlaine Maxwell, "haksız yere mahkum edildiğini" savunarak, mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunuyor.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, Texas'taki bir federal cezaevinde bulunuyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.???????