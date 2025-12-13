Faciadan dönüldü! Şarampole devrilen tır eve çarptı - Son Dakika
Faciadan dönüldü! Şarampole devrilen tır eve çarptı

13.12.2025 17:49
Antalya'nın Demre ilçesinde bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi ve yol kenarındaki bir eve çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken; kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Antalya'da faciadan dönüldü. Demre ilçesi Yavu Mahallesi D-400 kara yolu Demre istikametinde Y.P. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

EVE ÇARPARAK DURABİLDİ

Bariyerleri aşarak şarampole devrilen tır, yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki eve çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EVDEN KİMSENİN BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

