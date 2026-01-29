DENEYAP 2026 Başvuruları Başladı

Geleceğin teknoloji yıldızlarını arayan DENEYAP Türkiye'nin 2026 başvuruları başladı.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla şekillenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) paydaşlığında yürütülen "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri" kapsamında, teknolojiye tutkuyla bağlı, hayallerini üretime dönüştürmek isteyen gençler için 2026 Öğrenci Seçme Süreci başvuruları başladı.

"Hayal kur, geliştir; DENEYAP'ta geleceği inşa et"

Türkiye'nin tüm şehirlerinde yer alan 132 DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde hayata geçirilen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı ile öğrenciler, 36 ay boyunca ücretsiz verilen teknoloji eğitimleri sayesinde hayallerini somut projelere dönüştürme fırsatı buluyor. Türkiye sınırlarını aşarak 4 ülkede daha uygulanan program; gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirirken, genç zihinleri teknoloji geliştiren bir geleceğin güçlü aktörleri haline getirmeyi hedefliyor.

Teknolojiyle büyüyen, geliştirerek güçlenen bir gençlik

2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, DENEYAP Öğrenci Seçme Sınavı'na başvurarak bu yolculuğa dahil olabilecek.

Üç aşamadan oluşan öğrenci seçme süreci, gençlerin azmini, merakını ve geliştirme isteğini ortaya çıkarmayı hedefliyor. İlk aşama olan E-Sınav'ın ardından başarılı olan öğrenciler, çevrim içi eğitimleri tamamladıkları ve kendilerine verilen görevleri yerine getirdikleri ikinci aşamaya geçmeye hak kazanıyor.

Son aşama olan Uygulama Sınavı'nda ise öğrenciler, fikirlerini hayata geçirme fırsatı buluyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde uzun soluklu ve ilham verici bir eğitim yolculuğuna adım atma hakkı kazanıyor.

2026 Öğrenci Seçme Süreci'ne başvurular çevrim içi olarak alınırken bu heyecan verici yolculuğa katılmak isteyen öğrenciler için başvurular 6 Mart tarihinde sona erecek.

DENEYAP'ın bir parçası olmak, hayallerini teknolojiyle buluşturmak ve süreçle ilgili tüm detaylara ulaşmak için www.deneyap.org ve DENEYAP Türkiye'nin sosyal medya hesapları takip edilebiliyor.

DENEYAP'tan Türkiye'nin geleceğine güçlü katkı

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, kurulduğu günden bu yana yalnızca bir eğitim programı olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin geleceğine uzanan güçlü bir ekosistem inşa etti.

Bugüne kadar 591 bin 977 başvuru, 44 bin 615 öğrenci ve 10 bin 802 mezunla binlerce gencin hayatına dokunan DENEYAP'ta, 14 bin 151 eğitmen ise bu büyük dönüşümün ilham veren destekçileri arasında yer aldı.

2024 yılında 156 bin başvuruyla programa gösterilen yoğun ilgi, Türkiye'de gençlerin teknoloji üretme heyecanının her geçen yıl daha da büyüdüğünü ortaya koydu.

"Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" idealinden güç alan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve girişimcilerini yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyor.