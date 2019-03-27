Son Dakika Haberleri: Deniz Baykal, 1 Nisan'da Taburcu Edilecek

Deniz Baykal, 1 Nisan'da Taburcu Edilecek

1 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Deniz Baykal, 1 Nisan'da Taburcu Edilecek, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Tedavisi bu hafta sona erecek Baykal'ın, 1 Nisan'da taburcu olduktan sonra ambulans uçakla Antalya'ya döneceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Koca, hastanede ziyaret ettiği CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal ile bir süre sohbet etti. Koca, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Deniz Baykal, Bakan Koca'ya tedavisinin tüm aşamalarında gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti. Koca ise bundan sonraki süreçte de bakanlık olarak yapılabilecek ne varsa desteğe hazır olduklarını söyledi. 

Deniz Baykal,  16 Ekim 2017'de geçirdiği beyin kanaması sonrası 51 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra fizik tedavi için Almanya'ya giden Baykal, 20 Mart 2018'de Türkiye'ye döndü ve tedavisine Ankara'da devam edildi.

Bakanlığın açıklamasında, ayrıca Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Deniz Baykal'ın, pazartesi günü taburcu edileceği ve ambulans uçakla Antalya'ya döneceği kaydedildi. 

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:38 Kaynak: DHA

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