Deniz Çakır ve Ebru Özkan, TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'de buluşuyor

Deniz Çakır ve Ebru Özkan, TV8'in yeni dizisi Mükemmel Anneler'de buluşuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Çakır ve Ebru Özkan, Pem Yapım'ın TV8 için hazırladığı Mükemmel Anneler dizisinde başrolleri paylaşacak. Dizinin ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor.
Deniz Çakır ile Ebru Özkan, TV8'de yayınlanacak Mükemmel Anneler dizisinin kadrosuna katıldı. Pem Yapım'ın hazırladığı dizinin ocak ayında ekrana gelmesi planlanıyor.
Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre Deniz Çakır dizide Neslihan, Ebru Özkan ise Zümra adlı karakteri canlandıracak.
Senaryosu Sevgi Yılmaz'a ait olan dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu üstleniyor. Çekimlerin kasım ayının sonunda başlaması bekleniyor.
Mükemmel Anneler, Daha 17 dizisinin yapımcısı Efe İrvül ile yönetmen Merve Girgin'in kurduğu Pem Yapım'ın ilk dizi projesi olacak. Dizinin merkezinde kadınların dünyası yer alıyor.
Deniz Çakır en son, erken final yapan Çarpıntı dizisinde rol almıştı.
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