DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI - Son Dakika
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DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI

06.05.2022 16:13

50 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Dolmabahçe'de anıldı.

50 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan Dolmabahçe'de anıldı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972 tarihinde idam edilişlerinin yıl dönümü nedeniyle CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından 6. Filo protestosunun yapıldığı Dolmabahçe'de, anma töreni düzenlendi. Yüzlerce kişi, Dolmabahçe'de pankartlarıyla yer aldı ve sloganlar attı. Törene, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Meclis Üyesi Pınar Uzun, CHP Gençlik Kolları Sekreteri Ozan Işık, CHP Gençlik Kolları Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinde Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Utku Caner Çaykara da katıldı. Törende basın açıklamasını CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın yaptı. Açıklama öncesinde, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın mektupları okundu. Açıklamanın ardından da denize karanfiller bırakıldı.

1 GÜN ANARKEN 364 GÜN ANLAMAYI UNUTMAMAMIZ GEREK

CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, 50 yıl önce yitirdiğimiz 3 fidanı bir gün anarken geriye kalan 364 gün anlamayı unutmamamız gerek. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bundan tam 50 yıl önce henüz gençliklerinin baharında tam bağımsız bir Türkiye için verdikleri cesur mücadele uğrunda bedelini idam sehpasına gönderilerek ödeyen 3 fidan. Bizler Cumhuriyet'in bekçisi, Atatürk İlke ve İnkılaplarının koruyucusu Cumhuriyet Halk Partisi gençliği olarak Kuvayi Milliye'nin küllerinden doğan bir milletin bağımsızlık mücadelesinin yükünü omuzlarımızda taşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de tam bağımsız bir Türkiye için mücadele veriyoruz. Geçen yıllara rağmen önümüze ne engeller çıkartılırsa çıkartılsın, Denizlerin idealleri bizlere rehber olmaya devam etmeli. Bu mücadelede kararlılığımızı diri tutmaya devam edeceğiz dedi.

DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI
DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI
DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI
DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI - Son Dakika


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