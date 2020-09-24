Deniz satılacak iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Deniz satılacak iddiası ortalığı karıştırdı

Deniz satılacak iddiası ortalığı karıştırdı Gemlik'te Borusan Lojistik firmasının liman revizyon projesinde, yakınlardaki bir araziyi alarak deniz kenarındaki yapılaşmayı büyüteceği iddiası ortalığı karıştırdı.

Deniz satılacak iddiası ortalığı karıştırdı

BURSA - Gemlik'te Borusan Lojistik firmasının liman revizyon projesinde, yakınlardaki bir araziyi alarak deniz kenarındaki yapılaşmayı büyüteceği iddiası ortalığı karıştırdı.

Bazı katılımcılar Gemsaz kooperatifi eski başkanını sorumlu tutarken, Belediye Başkanı Sertaslan, söz konusu firmanın ilgili yapılaşma ile alakalı Gemlik Belediye Meclisi ve Büyükşehir Meclisinden planları geçirerek gerekli izinleri aldığını ifade etti. Firmanın daha önce ÇED raporu aldığı alanın küçültüldüğünü de ifade eden Sertaslan, halk arasında iddia edildiği gibi 21 dönümlük bir alan için ÇED sürecinin bulunmadığını, böyle bir durum olduğunda da yine aynı ÇED sürecinin geçerli olacağını ve vatandaşların da bu durumdan haberdar olacağını söyledi.

Sertaslan, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantının tehir edilmesi gerektiğini söyleyerek, bu toplantının yapılması insan sağlığı açısından doğru olmadığını ifade etti. Çok sayıda vatandaşın katılım sağladığı zaman zaman tartışmalarında yaşandığı toplantıda firmanın liman sahasını büyüteceği, satışa çıkan ve limana yakın bir alanda bulunan 21 dönümlük denize sıfır alanın da liman sahasına katılacağını, bölgeye sürekli tır giriş çıkışlarının olduğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını ifade etti.

Borusan Lojistik limanı, revizyon planı için ÇED raporu hazırlayan firma ise, iddia edildiği gibi bir saha büyütmenin söz konusu olmadığını, yeşil liman sertifikasına sahip alanda bir takım düzenlemeler ve hatta kısmi küçülmenin dahi yaşanacağı bir çalışma olacağına işaret etti. Çevre İl Müdürlüğü yetkilileri de toplantıyı fesh ederek, gerekli değerlendirmeyi il müdürlüğünde yapacaklarını ve sonucu taraflara ileteceklerini açıkladı.

Deniz satılacak iddiası ortalığı karıştırdı

Çevresel Etki Değerlendirme, Borusan Lojistik, Gemlik, Liman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Deniz satılacak iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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