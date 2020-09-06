Deniz Seki, Yalovalı hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

- Deniz Seki, Yalovalı hayranlarıyla buluştu

Seki: "Ülke ülke gezdim böyle bir yer görmedim"

YALOVA - Türk müziğin ünlü ismi Deniz Seki, Yalova'da hayranlarıyla buluştu. Bir otelin kral odasında kalan Seki, 'Kral dairesinde kalıyorsunuz. Kendinizi prenses gibi mi? yoksa kraliçe gibi mi? hissediyorsunuz' sorusuna, "Siz beni nasıl görüyorsanız ben öyleyim. Yani Deniz Seki gibiyim" cevabı verdi.

Pop müziğinin ünlü ismi Deniz Seki, Yalova'da çıktığı sahnede sesiyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Korona virüs önlemlerinin üst seviyede tutulduğu Yalova'daki Terma City Otel'de sahneye çıkan Seki, yaklaşık 500 kişiyi coşturdu. 'İyisin tabi', 'Suya hapsettim', 'Masal' ve daha bir çok sevilen parçalarıyla sahneye çıkan Seki, ayakta alkışlandı. Konserin konukları arasında ünlü şarkıcı Niran Ünsal ve Metin Özülkü de yer aldı.

Terma City Otel'de gecelik fiyatı 15 bin dolar olan kral dairesinde konaklayan Seki, 'Kral dairesinde kalıyorsunuz. Kendinizi prenses gibi mi? Yoksa kraliçe gibi mi? hissediyorsunuz" sorusuna, "Siz beni nasıl görüyorsanız ben öyleyim. Yani Deniz Seki gibiyim. Son derece mütevaziyim. Hatta bir odadan bir odaya geçerken çekiniyorum. Otele hayran kaldım. Ülke ülke gezdim. Bir çok kez kral dairesinde kaldım Ancak böyle güzel bir otelde konaklamadım" dedi.

Yaz sezonunun çok güzel geçtiğini ve aktif bir döneme girdiğini ifade eden Seki, "Temmuzdan bu yana sürekli çalışıyoruz çok şükür. Beş ay oturdum ve çok sıkıldım. Ekibimle beraber işlerimiz çok güzel gidiyor. Konserlerimiz de öyle, bütün arkadaşlarımın da kapıları yolları açılsın inşallah. Nazarlardan uzak diyoruz. İnşallah da en kısa zamanda artık bu virüsü konuşmadan konserlerden konsere koştuğumuz zamanlarda beraber olalım" dedi.

Son zamanlar da kilosuyla gündeme gelen Deniz Seki, diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun'la çalıştığını söyledi. Gündeme gelen fotoğraflara inanamadığını ifade eden Seki, "Böyle konuşunca da önümüzdeki hafta yine haber olacak. Bende insanları bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçerken böyle haberlerle meşgale etmek istemiyorum. Şeyda benim hayatımdaki değeri büyük. Her geçen gün daha da kilo veriyoruz. Daha da sağlıklı yaşama doğru yürüyoruz. Kostümüm Tolga Çam imzalı. Daha iki gün önce prova yaptık. Bugün giydim, yine hafif bollaşmış. Günden güne vücut şekle giriyor. Diyetim devam ediyor. Yemek paketlerimle geziyorum, daha ne yapayım. Aç mısın diye sor, evet açım" diye konuştu.

(EK-

tele hayran kaldığını, ülke ülke gezdiğini ve bir çok kez kral dairesinde kaldığını ancak böyle bir otelde konaklamadığı söyledi.