Deniz Yücel'den Erdoğan'a Tepki: "Çapsız Diye Fetö'cülerin Şehit Ettiği İnsanlarımızın Tazminatlarını Çalanlara Denir" - Son Dakika
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Deniz Yücel'den Erdoğan'a Tepki: "Çapsız Diye Fetö'cülerin Şehit Ettiği İnsanlarımızın Tazminatlarını Çalanlara Denir"

04.06.2022 16:25
Deniz Yücel'den Erdoğan'a Tepki: "Çapsız Diye Fetö'cülerin Şehit Ettiği İnsanlarımızın Tazminatlarını Çalanlara Denir"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Yücel, "Çapsız diye, FETÖ ile çıkarları örtüşürken elini ayağını öpenlere, iktidarını korumak uğruna ülkenin hakimlerini teröristlerin ayağına davul zurnayla gönderenlere, Mavi Marmara’da öldürülen vatandaşlarımızı İsrail’e satanlara, FETÖ’cülerin şehit ettiği insanlarımızın tazminatlarını çalanlara denir" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Yücel, "Çapsız diye, FETÖ ile çıkarları örtüşürken elini ayağını öpenlere, iktidarını korumak uğruna ülkenin hakimlerini teröristlerin ayağına davul zurnayla gönderenlere, Mavi Marmara'da öldürülen vatandaşlarımızı İsrail'e satanlara, FETÖ'cülerin şehit ettiği insanlarımızın tazminatlarını çalanlara denir" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Yücel şu açıklamayı yaptı:

"Çapsız diye, FETÖ ile çıkarları örtüşürken elini ayağını öpenlere, iktidarını korumak uğruna, bu ülkenin hakimlerini teröristlerin ayağına davul zurnayla gönderenlere, Mavi Marmara'da öldürülen vatandaşlarımızı İsrail'e satanlara, FETÖ'cülerin şehit ettiği insanlarımızın tazminatlarını çalanlara denir. Bunları yapan çapsızları herkes çok iyi bilir. Reza Zarrab'ın önüne yatanlar, BOP'a eş başkanlık yapanlar, katil dediği Suudi Prensin önünde üç beş kuruş için el pençe eğilenler, PYD'nin sözde liderini kırmızı halı ve devlet töreniyle karşılayan gafiller, halkın gerçek lideri ve tam bir devlet adamı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na devlet adamlığı dersi veremezler.

"SUSMANIZ MEMLEKET İÇİN EN HAYIRLISI"

Terörle mücadele bu ülkenin asla geri adım atmayacağı bir devlet politikasıdır. Bu mücadele dün yapıldı, bugün yapılıyor, yarın da yapılacak. Ne AKP ile başladı ne de AKP'den sonra bitecek. Ama hiçbir dönemde bu mücadele AKP'nin yaptığı gibi yoksulluğa ve ekonomik krizlere bahane olarak gösterilmedi. Saray sevdalısı AKP Genel Başkanı, havanda su döverken kükreyen, ekonomik krizden ve yoksulluktan bahsederken cılız sesiyle kem küm eden bir ruh hali içinde. Halk krizlere terörü, beceriksizliğinize muhalefeti, adaletsizliğinize ve zorbalığınıza Gezi direnişini bahane etmenize kanmıyor. Her açıklamanız gidişinizi hızlandırıyor. Onun için, çözümünüz yoksa susmanız sizin için de memleket için de en hayırlısı."

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Kaynak: ANKA

Deniz Yücel, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deniz Yücel'den Erdoğan'a Tepki: 'Çapsız Diye Fetö'cülerin Şehit Ettiği İnsanlarımızın Tazminatlarını Çalanlara Denir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Yücel'den Erdoğan'a Tepki: "Çapsız Diye Fetö'cülerin Şehit Ettiği İnsanlarımızın Tazminatlarını Çalanlara Denir" - Son Dakika
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