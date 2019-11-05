DenizBank'tan olağanüstü genel kurul toplantısı
9 saat önce
DenizBank'ın olağanüstü genel kurul toplantısı, 28 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:16 Kaynak: AA
DenizBank'ın olağanüstü genel kurul toplantısı, 28 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek.
DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın olağanüstü genel kurul toplantısının, 28 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Esentepe'deki Denizbank AŞ Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.
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