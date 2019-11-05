Son Dakika Haberleri: DenizBank'tan olağanüstü genel kurul toplantısı
Son Dakika Güncel DenizBank'tan olağanüstü genel kurul toplantısı

DenizBank'tan olağanüstü genel kurul toplantısı

9 saat önce

DenizBank'ın olağanüstü genel kurul toplantısı, 28 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek.

DenizBank'tan olağanüstü genel kurul toplantısı, System.String[]

DenizBank'ın olağanüstü genel kurul toplantısı, 28 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek.

DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, bankanın olağanüstü genel kurul toplantısının, 28 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Esentepe'deki Denizbank AŞ Genel Müdürlüğü Selma Akboğa Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Denizbank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:16 Kaynak: AA
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