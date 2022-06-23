Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit edildi - Son Dakika
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Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit edildi

23.06.2022 15:36
Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit edildi

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı tarafından tespit edilen denizde sürüklenen tekne ve teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.

ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı tarafından tespit edilen denizde sürüklenen tekne ve teknede bulunan 2 kişi kurtarıldı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe Limanı açıklarında bir teknenin su alarak sürüklendiği ihbarı üzerine Enez Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerine intikal edip arama faaliyeti gerçekleştirdi.

İhbarda bulunan vatandaşın telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle ekipler, teknedeki vatandaşlar ile irtibata geçemedi. ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Serdar 7M Sahil Gözetleme Radarı tarafından 10 dakika içerisinde teknenin yeri tespit edildi. Tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çekildi. Teknede bulunan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Şener Urfa/İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizde sürüklenen tekne, ASELSAN'ın radarıyla tespit edildi - Son Dakika
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