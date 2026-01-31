Denize Düşen Kamyonet Sürücüsü Kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, denize düşen kamyonetteki sürücü kurtarıldı.
Karpuzdere Mahallesi, Vazo mevkisinde 34 FB 9405 plakalı kamyonetiyle seyreden K.A. (56), yağışlı hava sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bunun üzerine kamyonet denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Çınarcık Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü ve aracı kıyıya çıkardı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
