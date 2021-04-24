Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını yolda bıçakla tehdit eden zanlı yakalandı.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.A. (48), Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi S.A. ve küçük yaştaki kızıyla karşılaştı.
Çift arasında tartışma çıktı. Bu sırasında cebinden bıçak çıkaran A.A, kızının önünde eşine tehditler savurdu. Çevredekiler, araya girerek kavganın büyümesini engelledi.
Olay yerine çağrılan polis ekipleri, A.A'yı gözaltına aldı. A.A'nın ifadesinde, çocuğunun kendisinde kalmasını istemeyen eşini korkutmak için bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, A.A'nın bıçakla eşini tehdit ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika