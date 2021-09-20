Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, babası yaralandı - Son Dakika

Ağır yaralanan sürücü Ömer Çal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kazım Çal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktörün altında kalan sürücü Ömer Çal ile beraberindeki oğlu Kazım Çal (15), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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