Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, babası yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Honaz ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı, 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Akbaş Mahallesi yönüne giden Ömer Çal yönetimindeki 20 H 7922 plakalı traktör, mahalle girişinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücü Ömer Çal ile beraberindeki oğlu Kazım Çal (15), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kazım Çal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ağır yaralanan sürücü Ömer Çal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Kazım Çal, Akbaş Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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