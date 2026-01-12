Denizli\'de Fırtına Elektrik Kesintisine Neden Oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bulsan ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle devam eden bir inşaatın üzerine devrilen yüksek gerilim hattı, elektrik kesintisine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle Öküzler Çeşmesi karşısında bulunan yüksek gerilim direği, Denizli'de hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve yağışla birlikte hasar alınca bölgede devam eden bir inşaata devrildi. Kısa bir süre Buldan'ın pek çok bölgesinde elektrik akımının kesilmesine neden olan olayın ardından, yüklenici firma ekipleri tarafından hızla devrilen direğe müdahale edilerek, ilçeye yeniden enerji verildi.

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Manisa- Denizli karayolu Bölmekaya mevkiinde yoldan çıkan tır, şarampole devrildi. Meydana gelen kazada tırda maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. - DENİZLİ