Denizli'de Güneş Açtı, Vatandaşlar Sokağa Çıktı
2 saat önce
Denizli'de dondurucu soğuk ve karlı günlerin ardından açan güneşi fırsat bilen vatandaşlar sokağa akın etti.
Denizli
'de dondurucu soğuk ve karlı günlerin ardından açan güneşi fırsat bilen vatandaşlar sokağa akın etti. Kent merkezindeki işlek cadde ve parklarda yürüyüş yapan vatandaşlar güneşin tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.
Kentte aylardır süren soğuk ve yağışlı hava bugün yerini güneşli havaya bıraktı. Dondurucu soğukların ve son yıllardaki en bereketli kar yağışlarının yaşandığı kentte güneşi gören Denizlililer kendini sokağa attı. Kentin işlek caddelerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, banklara oturup güneşin tadını çıkardı. Kent meydanında yürüyüşe çıkan vatandaşlar Delikliçınar Meydanı
'nda bulunan ve Denizli'nin simgesi olan cam horoz heykeli önünde bol bol fotoğraf çekti. Bisikletleriyle sokaklarda turlayan çocuklar ise güneşli havanın tadını çıkardı. Yoğun kış şartlarından en çok etkilenen sokak hayvanları ise güneşin altında uzanarak keyif yaptı. Hava sıcaklığının 14 derece civarında seyrettiği kentin yarından itibaren yağışlı havının etkisi altına gireceği belirtildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:52 Kaynak: İHA
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