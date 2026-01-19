Denizli'de Kalker Ocağı Projesine Onay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Denizli'de Kalker Ocağı Projesine Onay

19.01.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Güney ilçesinde kalker ocağı projesine 'ÇED Olumlu / ÇED Gerekli Değil' kararı verildi.

Haber: TENZİLE AŞÇI

(DENİZLİ) - Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün Denizli'nin Güney ilçesindeki "orman" arazileri içerisinde yer alan bölgede planladığı "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesi için "ÇED Olumlu/ ÇED Gerekli Değil" kararı verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün Denizli ili Güney ilçesinde kendi uhdesindeki alanda hayata geçirmek istediği "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesinde nihai karar verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kurumun maden projesi için "ÇED Olumlu/ ÇED Gerekli Değil" kararı verdi.

Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi'nde hayata geçirilmek istenen tesiste yılda toplam 715 bin ton kalker üretimi gerçekleştirilmesinin planlandığı, projenin bedelinin ise 1 milyon 500 bin lira olduğu bildirildi.

Hem tarım hem orman alanı var

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; madenin açılmak istendiği alan, Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planına göre "orman" arazileri içerisinde kalıyor.

Raporda yer alan bilgilere göre proje alanı çevresinde tapulu tarım arazileri de bulunuyor.

Konuya ilişkin proje dosyasında, şu ifadelere yer veriliyor:

"Proje alanının mülkiyetinde ve nakliye güzergahının geçtiği bazı bölümlerde tapulu tarım arazileri bulunmaktadır. Proje kapsamında herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmeden önce özel mülkiyet tarım parselleri ile ilgili olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tarım Dışı Amaçlı Kullanım izni alınacaktır. Tapulu araziler şahıslara ait olup projeye başlamadan önce satın alınacak, kiralanacak, muvafakat işlemi yapılacak ve/veya kamulaştırma işlemine tabii olacaktır."

ÇED raporunda ayrıca talep edilen ÇED alanı içerisinde mera arazilerinin bulunduğu bilgisi de verildi.

Su açısından risk içeriyor

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü'nün görüş yazısında ise proje sahasında yeraltı suyu ve yüzey suları açısından riskler bulunduğuna dikkat çekildi. Yeraltı sularına rastlanması halinde faaliyetlerin durdurulması gerektiği belirtilen yazıda, tarım alanlarını ve su kaynaklarını etkileyebilecek her türlü çalışmaya karşı önlem alınması istendi.

Kaynak: ANKA

Denizli, Enerji, Güney, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli'de Kalker Ocağı Projesine Onay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Kalker Ocağı Projesine Onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.