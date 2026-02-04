Denizli'de Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Denizli'de Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi

04.02.2026 10:10
Denizli'de SİBERAY Programı ile 785 kişiye siber güvenlik ve dijital riskler hakkında eğitim verildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, SİBERAY Farkındalık Programı kapsamında Ocak ayı boyunca farklı ilçelerde düzenlenen seminer ve eğitim faaliyetleriyle toplam 785 kişiye ulaşıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen SİBERAY Farkındalık Programı çerçevesinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ocak ayı içerisinde çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Serinhisar, Tavas ve Honaz ilçelerinde kamu kurum müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlara yönelik; Pamukkale ve Çivril ilçelerinde ise öğrenci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerlerde kumar bağımlılığı, yasa dışı bahis, güvenli internet kullanımı, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve nitelikli dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Toplumun her kesiminin dijital dünyada karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlendirilmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında toplam 785 kişiye ulaşıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, 3. Sayfa, Denizli, Son Dakika

