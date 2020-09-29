Denizli'de telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapmaya çalışan zanlı, tutuklandı.

Karahisar Mahallesi'nde çiftçilik yapan H.Ç'yi (60) telefonla arayan bir kişi, kendisini jandarma olarak tanıtıp adının bir cinayet soruşturmasına karıştığını, evine gelerek altın ve paraları kontrol edeceğini söyledi.

Gelen zanlıdan şüphelenen H.Ç'nin soru sormasıyla zanlının evden herhangi bir şey almadan ayrılması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı.

Olayı 22 yaşındaki M.Ç'nin gerçekleştirdiğini tespit eden jandarma ekipleri, zanlıyı saklandığı metruk evde yakaladı.

Hakkında 7 suç kaydı bulunan M.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.