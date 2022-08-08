OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI GEREKÇESİYLE GAZİNOYA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI GEREKÇESİYLE GAZİNOYA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

08.08.2022 20:00

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde A.Ş. (55), oğlunu kaçırdıkları gerekçesiyle gazinonun bahçe kısmında bulunan kişilere pompalı tüfekle ateş açtı.

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde A.Ş. (55), oğlunu kaçırdıkları gerekçesiyle gazinonun bahçe kısmında bulunan kişilere pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnceler Mahallesi İnceler Tekke Sokaktaki bir gazinonun bahçesinde meydana geldi. A.Ş., gazino sahibi Hakan Koç (47) ve çalışanları tarafından oğlu A.O.Ş.'nin evden zorla alınıp götürüldüğü iddiası üzerine pompalı tüfekle gazinonun bulunduğu yere gitti. Otomobiliyle gazinoya geldiğinde oğlu A.O.Ş.'nin darbedildiğini gören A.Ş., elindeki pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği gazino sahibi Hakan Koç ve çalışanlar Mustafa Tekin (27), Barış Sarıkaya (28) ve Kadir Baykan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Barış Sarıkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın şüphelisi A.Ş. ise kısa süre sonra oğluyla birlikte jandarmaya teslim oldu. A.Ş.'nin ilk ifadesinde oğlu A.O.Ş.'yi bir grubun eve gelerek zorla götürdüğünü, ardından onları takip edip gazino bahçesinde darbedildiğini gördüğü için tüfekle ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Hakan Koç, İnceler, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI GEREKÇESİYLE GAZİNOYA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI GEREKÇESİYLE GAZİNOYA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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