Denizli Sanayi Odası 2026 Toplantısını Gerçekleştirdi

Denizli Sanayi Odası'nın (DSO) 2026 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 5 Ocak 2026 tarihinde DSO Hizmet Binası Müjdat Keçeci Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu'nun Başkanlığında başlayan toplantıda açılış konuşmasını gerçekleştiren Konyalıoğlu, 2026 yılı gündemi çerçevesinde bir araya geldiklerini ifade etti.

DSO Meclisi'nde yeni Başkan Yardımcısı Metin Okan oldu

Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, dünya genelindeki hızlı değişimlerin Denizli sanayisini çok yönlü bir dönüşüm sürecine taşıdığını vurguladı. Yapay zeka, sanayileşme, yatırım ve istihdamın artık birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Konyalıoğlu, genç ve teknoloji odaklı kuşak ile deneyimli kadroların birlikte çalışmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

Üç yılı aşkın bir süredir İlhan Sicimli ile birlikte Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Zora'nın sağlık sebepleriyle görevinden ayrılmasının ardından boşalan Meclis Başkan Yardımcılığı görevi için toplantıda seçim yapıldı.

Gerçekleştirilen oylama sonucunda DSO Meclis Üyesi ve Okan Hadde işvereni Metin Okan Meclis Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

Denizli platformu sözcülüğü yeniden DSO'ya geçti

Başkan Selim Kasapoğlu, son dönemde yürütülen çalışmalara değinerek, platform sözcülüğünün 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden Denizli Sanayi Odası'na geçtiğini ifade etti. Platformun çalışma esasları ve görev tanımlarına ilişkin yapının önemine dikkat çeken Kasapoğlu, üç yıl aranın ardından DSO'ya devredilmesiyle birlikte yapılacak düzenlemelerin hem Denizli hem de Platformun işleyişi açısından katkı sağlayacağını kaydetti. Başkan Kasapoğlu, Türkiye'de sınırlı sayıda örneği bulunan bu yapının, DSO vizyonuyla daha verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini belirtti.

2026'nın ikinci yarısına dair beklentiler daha olumlu

2026 yılına ilişkin beklentileri gündeme taşıyan Başkan Selim Kasapoğlu, piyasa ve sektör temsilcileriyle yapılan değerlendirmelerde yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerin daha olumlu olduğuna dikkat çekti.

Sanayi ve reel sektör göstergelerine değinen Başkan Kasapoğlu, 2026 yılına girerken temkinli bir iyileşme sürecine işaret etti. İmalat PMI verilerinde daralmanın sürdüğünü ancak düşüş hızının yavaşladığını, İhracat İklim Endeksi'nin ise dış talep açısından görece olumlu bir görünüm sunduğunu belirtti. Yüksek faiz ve finansman şartlarının yatırım iştahını sınırladığını ifade eden Kasapoğlu, yılın ikinci yarısında daha dengeli bir toparlanma beklendiğini söyledi.

Toplantıda, Türkiye'nin 2025 yılı ihracat performansı ile Denizli ihracatına ilişkin güncel veriler Meclis Üyeleriyle paylaşıldı. Denizli'nin ihracatını artırarak Türkiye genelindeki konumunu koruduğunu belirten Başkan Kasapoğlu, sektörler bazında farklılaşan bir görünüm olduğuna dikkat çekti. Ücretli çalışan ve işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde ise sanayi istihdamındaki baskının sürdüğünü, hizmetler sektöründe görece bir toparlanma yaşandığını ifade ederek, 2026 yılında istihdam artışının sınırlı ve verimlilik odaklı olmasının beklendiğini aktardı.

Toplantı, 2026 için dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - DENİZLİ