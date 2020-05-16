DENİZLİ TARİHİ CAMİ İLE BAHÇESİNDEKİ ANIT AĞAÇ İÇ İÇE - Son Dakika

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, 1600 yaşında olduğu belirlenen selvi ağacı, 120 yıllık Tekke Camii'nin pergolasının altından geçiyor. Ağaca zarar vermeyecek şekilde inşa edilen pergola, görenlerin ilgisini çekiyor.

Sarayköy ilçesindeki kırsal Tekke Mahallesi'nde 1900 yılında inşa edilen Tekke Camii, ilçenin en çok ziyaret edilen dini mekanı olma özelliği taşıyor. İçinde 13'üncü yüzyılda yaşadığına inanılan ve Selçuklular döneminde İslamiyet'i yaymak için bölgeye geldiği bilinen Sultan Sarı Baba'ya ait türbenin yer aldığı cami, görenlerin ilgisini çekiyor. Mimarisiyle dikkat çeken 120 yıllık tek katlı tarihi cami, 1600 yaşında olduğu belirlenen ve anıt ağaç statüsüne sahip selvi ağacını da içinde barındırıyor. Heybetli görünümüyle dikkat çeken ağacın gövdesi, caminin giriş bölümünde yer alıyor. Bir bölümü yıldırım düşmesi sonucu kuruyan 8 metre eni, 30 metre yüksekliği bulunan selvi ağacı, camiyle iç içe yaşıyor.

CAMİ AĞACA GÖRE İNŞA EDİLMİŞ

Tekke Mahallesi Muhtarı Hasan Şen, asırlık caminin, selvi ağacına zarar vermeden yapıldığını belirtti. Şen, cami ve türbenin çevre şehirlerden çok sayıda ziyaretçi aldığını belirterek, "Selçuklular döneminde yaşayan ve ilçemize gelen Sultan Sarı Baba'nın türbesi burada bulunuyor. Buradaki dev selvi ağacı da cami ile iç içe yaşıyor. Cami yapılırken ağacın zarar görmemesi amaçlanmış. Cami, ağaca göre tasarlanıp öyle inşa edilmiş" dedi.

Mahalle sakinlerinden Huriye Dönmez, komşularıyla birlikte gönüllü olarak caminin ve türbenin temizlik görevini üstlendiklerini belirtti. Vatandaşların buraya yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Dönmez, "Bugünlerde koronavirüs nedeniyle ziyaretçi gelmiyor. Normal şartlarda vatandaşlar; hayır yapmak, dua etmek ve adak için buraya akın ediyor" diye konuştu.

CAMİ VE AĞACI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRIYORLAR

Mustafa Çetin de Tekke Camii'nin kendine has bir cami olduğuna dikkati çekip, "Buraya gelenler cami ve içindeki tarihi ağacı görünce çok şaşırıyor. Ağacımız koruma altında. Biz de temizliği ve bakımı için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya ilk kez gelenlere, tarihi ve önemi hakkında bilgiler veriyoruz" ifadelerini kullandı.