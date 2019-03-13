Denizlili Karateciden Altın Madalya
50 dakika önce
Denizlili milli karateci Mehmet Batuhan Özdemir, Bosna Hersek'te düzenlenen Tuzla Open Karate Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Denizlili milli karateci Mehmet Batuhan Özdemir
, Bosna Hersek
'te düzenlenen Tuzla
Open Karate Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Bosna Hersek'in bağımsızlığının yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvaya özel davetle katılan Mehmet Batuhan, ferdi kata dalında altın madalya kazandı. SKPC Mejdan Tuzla Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 9 ülkeden yaklaşık 700 sporcu tatamiye çıkarken, Denizlili karateci Mehmet Batuhan, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadı. Mehmet Batuhan Özdemir
'in uluslararası maç tecrübesini artırdığını söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı milli sporcuyu kutladı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:18 Kaynak: DHA
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