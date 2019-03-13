Son Dakika Haberleri: Denizlili Karateciden Altın Madalya

Denizlili Karateciden Altın Madalya

50 dakika önce

Denizlili milli karateci Mehmet Batuhan Özdemir, Bosna Hersek'te düzenlenen Tuzla Open Karate Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Denizlili Karateciden Altın Madalya, System.String[]
Denizlili milli karateci Mehmet Batuhan Özdemir, Bosna Hersek'te düzenlenen Tuzla Open Karate Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Bosna Hersek'in bağımsızlığının yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen turnuvaya özel davetle katılan Mehmet Batuhan, ferdi kata dalında altın madalya kazandı. SKPC Mejdan Tuzla Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 9 ülkeden yaklaşık 700 sporcu tatamiye çıkarken, Denizlili karateci Mehmet Batuhan, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşadı. Mehmet Batuhan Özdemir'in uluslararası maç tecrübesini artırdığını söyleyen Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, elde ettiği başarılı sonuçtan dolayı milli sporcuyu kutladı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:18 Kaynak: DHA

Tuzla, Mehmet Batuhan Özdemir, Spor
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