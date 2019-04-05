Son Dakika Haberleri: Denizlispor Başkan Yardımcısı Şahin: Adana'dan Lider Dönmek İstiyoruz

Denizlispor Başkan Yardımcısı Şahin: Adana'dan Lider Dönmek İstiyoruz

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de çarşamba günü evinde son dakika attığı gollerle Altay'la 3-3 berabere kalıp averajla da olsa liderliğini sürdüren Denizlispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçına kilitlendi.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Şahin: Adana'dan Lider Dönmek İstiyoruz, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de çarşamba günü evinde son dakika attığı gollerle Altay'la 3-3 berabere kalıp averajla da olsa liderliğini sürdüren Denizlispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçına kilitlendi. Evinde oynadığı son 3 maçı kazanamayan yeşil-siyahlılar şampiyonluk yolunda rakipleriyle aradaki puan farkını açma şansını kaçırdı. Taraftarı önünde Osmanlıspor'a 2-0 yenilip, Ümraniyespor ve Altay'la berabere kalan Denizlispor, 7 puan kaybetti. Ege ekibi evinde yaşadığı kayıplara rağmen deplasmanlarda Elazığspor ile Afyonspor'u yenerek ayakta kaldı. 

Başkan Yardımcısı Engin Şahin, Altay karşısında alınan beraberliği yine bir deplasmanda telafi edeceklerini söyledi. Adana'da kazanmak zorunda olduklarını anlatan Şahin, "Altay maçının telafisini Adana'da yapmak zorundayız. Rakiplerimiz bize yaklaştı. Adanaspor maçının önemi bir kat daha arttı. Adana'ya lider gidip oradan lider olarak geri dönmek istiyoruz. Takımımıza olan inancımız tam. Altay müsabakasını kazansak iyi olacaktı ancak şampiyonluk yolunda bu beraberlikle ufak bir yara aldık. Altay maçı geride kaldı, artık önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:55 Kaynak: DHA

Adanaspor, Altay, Denizlispor, Spor
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