Denizlispor Başkan Yardımcısı Şahin: Adana'dan Lider Dönmek İstiyoruz
1 saat önce
SPOR Toto 1. Lig'de çarşamba günü evinde son dakika attığı gollerle Altay'la 3-3 berabere kalıp averajla da olsa liderliğini sürdüren Denizlispor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor maçına kilitlendi.
SPOR Toto 1. Lig'de çarşamba günü evinde son dakika attığı gollerle Altay
'la 3-3 berabere kalıp averajla da olsa liderliğini sürdüren Denizlispor
, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adanaspor
maçına kilitlendi. Evinde oynadığı son 3 maçı kazanamayan yeşil-siyahlılar şampiyonluk yolunda rakipleriyle aradaki puan farkını açma şansını kaçırdı. Taraftarı önünde Osmanlıspor'a 2-0 yenilip, Ümraniyespor ve Altay'la berabere kalan Denizlispor, 7 puan kaybetti. Ege
ekibi evinde yaşadığı kayıplara rağmen deplasmanlarda Elazığspor
ile Afyonspor'u yenerek ayakta kaldı.
Başkan Yardımcısı Engin Şahin
, Altay karşısında alınan beraberliği yine bir deplasmanda telafi edeceklerini söyledi. Adana'da kazanmak zorunda olduklarını anlatan Şahin, "Altay maçının telafisini Adana'da yapmak zorundayız. Rakiplerimiz bize yaklaştı. Adanaspor maçının önemi bir kat daha arttı. Adana'ya lider gidip oradan lider olarak geri dönmek istiyoruz. Takımımıza olan inancımız tam. Altay müsabakasını kazansak iyi olacaktı ancak şampiyonluk yolunda bu beraberlikle ufak bir yara aldık. Altay maçı geride kaldı, artık önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:55 Kaynak: DHA
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