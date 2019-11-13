Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da başkan yardımcısı Taner Atilla istifa etti
Son Dakika Spor Denizlispor'da başkan yardımcısı Taner Atilla istifa etti - Son Dakika Spor

Denizlispor'da başkan yardımcısı Taner Atilla istifa etti

6 saat önce

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Denizlispor'da başkan yardımcısı Taner Atilla istifa etti, System.String[]

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, görevinden istifa ettiğini açıkladı.


Atilla, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Denizlispor'daki görevinden ayrıldığını belirten Atilla, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8 yıldır büyük bir şerefle yapmış olduğum Denizlispor yönetim kurulundan, ailevi nedenlerden dolayı istifa ediyorum. Birlikte görev yaptığım ve bugüne kadar kulübe destek veren, hizmet eden kulüp başkanlarıma ve yönetim kurulunda görev yaptığım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım kulüp personellerine, teknik direktörlere ve sportif direktörlerimize teşekkür ediyorum."

Taner Atilla, Denizlispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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