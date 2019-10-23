Son Dakika Haberleri: Denizlispor'da gözaltına alınan eski başkan serbest
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Denizlispor'da gözaltına alınan eski başkan serbest

52 dakika önce

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki Zafer Urkay ve Tuncay Berber toplantıya katılmak istedi.

Denizlispor'da gözaltına alınan eski başkan serbest, System.String[]

Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlediği sırada tesise gelen eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki Zafer Urkay ve Tuncay Berber toplantıya katılmak istedi. Bu sırada kulüp korumaları ile Urkay ve yanındakiler arasında arbede yaşandı. Şiddetli tartışmaların yaşandığı ve bir kişinin elini belindeki silaha götürdüğü arbedenin ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. Urkay ve yanındaki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.


SERBEST BIRAKILDILAR


Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen eski başkan Urkay, Zafer Urkay ve Tuncay Berber, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Haluk Ulusoy, Denizlispor, Ali Çetin, Polis, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:24 
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