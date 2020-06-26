Denizlispor, Yücel İldiz'e fazla para ödeyecek - Son Dakika

Denizlispor, Yücel İldiz'e fazla para ödeyecek

Yücel İldiz'in takımdan ayrıldıktan sonra alacağını istemesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz eden yeşil-siyahlı yönetimin yaptığı itiraz olumsuz sonuçlandı.

Yücel İldiz'in takımdan ayrıldıktan sonra alacağını istemesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) itiraz eden yeşil-siyahlı yönetimin yaptığı itiraz olumsuz sonuçlandı. TFF Tahkim Kurulu, Denizlispor'un Yücel İldiz'e faiziyle birlikte ödeme yapmasını kararlaştırdı.

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TFF Tahkim Kurulu şu kararı aldı:


"Denizli Spor Kulübü Derneği ve teknik adam Yücel İldiz ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.01.2020 tarih ve E.2019/570 - K.2020/50 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Davacının itirazının kısmen kabulü ile fesih tazminatına yapılan yüzde 15 oranındaki hakkaniyet indiriminin kaldırılarak fesih tazminatının miktarının 1.546.666,67 TL olarak düzeltilmesine, davacının, fesih tazminatına uygulanacak faiz başlangıç tarihi bakımından yapmış olduğu itirazının reddine, Davalı Kulübün itirazının reddine, Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine oybirliği ile karar verildi."


Denizlispor yönetiminin parasını ödemeyip gönderdiği Yücel İldiz'e şimdi alacağından çok daha fazla para ödemesi bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Yücel İldiz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:02 

Son Dakika Spor Denizlispor, Yücel İldiz'e fazla para ödeyecek - Son Dakika Spor
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